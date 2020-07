Déconfinement : une opération frites gratuites à La Madeleine pour aider les restaurateurs et les producteurs.

La Madeleine : une opération frites gratuites pour faire revenir les clients dans les restaurants

Une promotion du local et de la solidarité

Des frites gratuites ! C'est l'initiative de la mairie de La Madeleine pour inciter les consommateurs à revenir dans les restaurants, mais aussi d'aider la production de pommes de terre, en grande difficulté surtout depuis le confinement.En tout, trois tonnes de frites ont été livrées chez une dizaine de restaurants et cafés de la ville pour cette opération qui va durer jusqu'au mardi 14 juillet."Ça fait du bien à tout le monde", reconnaît Olivier Lenoble, propriétaire de restaurant : "À nous qui avons été privés de nos clients pendant deux mois et demi et à nos clients qui n'ont pas pu profiter de l'aspect social du restaurant."Les pommes de terre sont produites à vingt minutes de La Madeleine, à Comines. Du fait du confinement, les 200 tonnes invendues de pommes de terre ont finalement été vendues aux restaurateurs, mais à un prix plus bas. "C'est plutôt une manière d'aider une autre profession", estime Jean-Paul Decherf, producteur de pommes de terre.Par cette opération, la mairie espère faire changer les mentalités. "On sait que la production de pommes de terre est en grande difficulté. Le cours a baissé de manière très inquiétante pour les producteurs. On fait un geste vers eux, tout en promouvant les circuits courts", reconnaît Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine.