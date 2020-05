Déconfinement - retour à l'école : à Lille, pas plus de 10 élèves par classe, les maternelles restent fermées

Écoles élémentaires

Écoles maternelles

Restauration scolaire et accueil périscolaire

Alors que certains maires du Nord et du Pas-de-Calais refusent de rouvrir les écoles le 11 mai , les contours d'un retour à l'école se dessinent à Lille. L'Education Nationale et la mairie de Lille communiquent conjointement sur les mesures mises en place dès la semaine prochaine, à la suite des déclarations du Premier Ministre le 28 avril dernier.Les écoles élémentaires devraient rouvrir leurs portes le jeudi 14 mai, tandis que les écoles maternelles devraient rester fermées jusqu’à nouvel ordre. Dans les établissements accueillant à nouveau des enfants,pour respecter au mieux les règles sanitaires. Martine Aubry avait déjà annoncé se tourner vers cette solution la semaine dernière, la décision semble désormais actée. Les classes seront ainsi limitées à 10 élèves maximum, soit un peu moins que les recommandations du gouvernement évoquant le chiffre de 15 élèves."Cette mesure me semble tout à fait intéressant, commente Yves-Marie Jadé, secrétaire départemental SNUIPP du Nord. 15 élèves c’est trop. La reprise ne peut se faire que si nous avons de très petits groupes d’élèves."Lesde la ville de Lille, rassemblant, rouvriront toutes leurs grilles. Cepndant, à l'intérieur de celles-ci, certaines classes ne seront pas ouvertes. Certains professeurs retrouveront donc le chemin de l’école, tandis que d’autres assureront l’accompagnement des élèves suivant un enseignement à distance.Seront accueillis en priorité :Chaque directeur d’école devrait organiser le contact avec les familles est organiser les groupes de 10 enfants maximum par classe, afin d’éviter une cohue au premier jour de la rentrée.Lesde la ville ne rouvriront pas le 14 mai. Aucune date de retour à l’école n’est prévue pour les petites et moyennes sections (3-5 ans). "Comment voulez-vous faire appliquer les gestes barrière à des enfants de 4 ans, même en petit groupe ? demande Yves-Marie Jadé (SNUIPP). Les enfants n'ont pas leur trousse, ils n'ont pas leurs crayons. Tout est mis en commun.."Un questionnaire devrait être mis en place par les directeurs d’école à destination des familles pour(5-6 ans). En fonction des résultats, une réouverture des Grandes Sections pourra être envisagée à partir du 25 mai.Lasera de nouveau assurée pour tous les élèves dès le jeudi 14 mai.Un accueil du soir, de 16h30 à 18h30, sera également assuré par la Ville de Lille. Les ALSH (centres aérés) seront de nouveau organisés chaque mercredi pour les enfants de retour à l’école.