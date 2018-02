Découvrez les premières images du nouveau palais de justice de Lille !

© OMA

Le bâtiment devrait êtreAprès l'annonce de Jean-Jacques Urvoas en avril 2016 d'un tout, le ministère de la Justice indique aujourd'hui que c'estqui a été retenue pour réaliser le projet.Sur lestransmises par le cabinet d'architecture, on aperçoit unen forme de semi-trapèze, entouré de pelouses et de terrains arborés.Un second visuel, montrant la, en révèle davantage sur la structure du bâtiment, avec unqui rappelle un peu la coque d'un bateau. L'ensemble est très lumineux, avec un sol parqueté clair."Vastes et bénéficiant d’apports lumineux multiples, les espaces publics ont été imaginés à la mesure desdu justiciable", indique la Chancellerie. "La qualité spatiale, ainsi que lestertiaires contribueront àdes personnels et d’exercice de la justice."Le palais de justice accueillera leet lede Lille."Sa géométrie, ses volumes et ses façades, caractéristiques d’unfort et innovant, ainsi que leapporté au projet par son concepteur, permettront à l’équipement public de s’inscrire", poursuit le ministère de la Justice dans un communiqué.Une remarque qui a fait réagirmilitant écologiste lillois. Il dénonce une forme de "". Un "traitement paysager", "", se demande l'ancien élu sur Twitter.



Le palais de justice sera construit à la frontière de la commune de La Madeleine.