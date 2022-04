Deux frères âgés de 16 et 18 ans mis en examen après le décès par balles d’un homme à Ronchin

Les deux adolescents ont été mis en examen pour assassinat et complicité d’assassinat après qu’un homme tué par balles a été retrouvé dans son véhicule à Ronchin, dans la nuit du 5 au 6 avril 2022.

L’enquête avance suite à la mort par balles d’un jeune homme de 20 ans, retrouvé inanimé dans son véhicule stationné à Ronchin dans la nuit de mardi à mercredi.

Ce dimanche 10 avril 2022, le parquet de Lille a indiqué que deux jeunes frères "ont été interpellés, placés en garde à vue et déférés" samedi soir et qu’une "information judiciaire a été ouverte des chefs d’assassinat et de complicité d’assassinat".

Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'assassinat et complicité d'assassinat. Communiqué du parquet de Lille

Le plus âgé a été mis en examen du chef d’assassinat et son frère de 16 ans pour complicité. Tous deux ont été incarcérés.

La victime avait 20 ans

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 avril 2022. Vers quatre heures du matin, les pompiers de Lesquin sont intervenus dans le quartier du champ du cerf à Ronchin (Nord) pour secourir une victime inconsciente. Arrivés sur place, ils découvrent le corps sans vie d’un homme de 20 ans au volant de sa voiture.

Originaire de Seine-Saint-Denis et domicilié à Lille, il a été touché de trois balles. Malgré les gestes de réanimation prodigués, le jeune homme est déclaré décédé. Selon les premiers éléments de l’enquête, il pourrait s’agir d’un règlement de compte entre dealers.