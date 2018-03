DIRECT. Regardez “La Légende du Roi Dragon” depuis l’Opéra de Lille, dimanche 18 mars

Répétition de "La Légende du Roi Dragon" au Grand Sud à Lille en octobre 2017 / © Simon Gosselin

"La Légende du Roi Dragon" Bande Annonce

L'histoire

La maladie de Votre Majesté est due à une vie oisive et luxueuse, rien ne peut la sauver. – Il y aurait bien un remède, mais c’est très délicat…

© Frédéric Iovino

La Légende du Roi Dragon / © DR

Découvrez cet opéra pour enfants inédit, qui prend sa source dans une ancienne légende asiatique : une fable lyrique pleine d’humour inspirée de l’opéra traditionnel coréen.Le jeune compositeur Arthur Lavendier a créé cet opéra (musique et livret), mis en scène par Johanne Saunier, pour cinq solistes, un choeur de 205 enfants âgés de 8 et 12 ans, et un orchestre, pour la scène de l’Opéra de Lille.Chef d'un royaume sous-marin depuis des milliers d’années, le roi Dragon est gravement malade. La seule solution trouvée par les ministres du roi est de suivre la prophétie : “Le coeur d’un lapin sauvera le Royaume" !Le médecin du RoiLe Roi Dragon, fatigué d’entendre ses ministres s’agiter et chercher une dernière solution pour le guérir, s’endort.Ses ministres l’entendent murmurer dans son sommeil "le cœur d’un lapin sauvera le Royaume". Ils reconnaissent alors l’ancienne prophétie et l’interprètent : il faut aller sur la terre, trouver un lapin, l’amener dans le monde sous-marin puis le tuer pour que le roi Dragon puisse manger son cœur.Le seul à pouvoir accomplir la royale mission est le soldat Tortue, loyal et courageux. Ce dernier accepte de voyager 100 000 lieues et plusencore et fait le serment de ramener, vivant, le terrible animal que nul n’a jamais vaincu : un lapin., opéra chanté en français et surtitrédurée : 1h30 sans entracteCréation : Arthur LavandierDirection musicale : Quentin HindleyMise en scène : Johanne SaunierOrchestre "Le Balcon" et les étudiants de l'ESMDChef de chœur : Brigitte RoseChoeur : 205 enfants des ateliers Finoreille / Hauts-de-Franceà voir : le dossier pédagogique sur le site de l'Opéra de Lille