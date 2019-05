REPLAY. Regardez notre émission spéciale Grande Parade Lille 3000 Eldorado

REPLAY. Emission spéciale Grande Parade Lille 3000 Eldorado

La métropole lilloise s'est lancé réellement ce samedi une nouvelle grande saison culturelle interrogeant le thème de l'Eldorado, en se concentrant sur le Mexique, avec des séries d'expositions, bals, concerts et parade qui s'étaleront jusqu'en décembre.Revivez la parade mexicaine qui s'est déroulé dans les rues de Lille, avec chars, danse et musique inspirée de la fête des morts. Défilés costumés, chorégraphies, mapping et lumières, on en a vu de toutes les couleurs...Aux commentaires : Christine Bravo, amoureuse du Mexique, en direct de la Place de l'Opéra à Lille et Virginie Demange, au cœur de la parade à la rencontre des artistes, seront vos guides tout au long de l'émission.Vous pouvez également revivre la Grande Parade en intégralité ici Notez également que ce dimanche 5 mai à 23h45, Christine Bravo nous fera revivre les meilleurs moments de la parade.