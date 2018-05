“Dis-moi comment tu bosses” : job et études, ma double journée

Job et études, ma double journée

Thibault est livreur de repas à vélo en parallèle de ses études. Comme la moitié des étudiants, il cumule job et cours. - Les Haut-Parleurs - Solenn Boulant / Les Haut-Parleurs

46 % des étudiants Français travaillent en parallèle de leurs études

Thibault n'est pas salarié, il estCe statut, précaire, ne le protège pas en cas d'accident. Il choisit ses horaires. Pendant les semaines de révision, il travaille moins.Thibault travaille commeVoici comment gère son temps, après les cours : "Je rentre chez moi, il est 18h30, ça me laisse 20 minutes pour manger et me préparer, ensuite je pars travailler à 18h50. En travaillant 3 heures, à livrer des repas, il parcourt environ 15 km, pour un salaire de 40 euros."Les avantages sont pourtant clairs, selon lui : "Ce que ça m'apporte au quotidien ? C'est la satisfaction de pouvoir se payer des choses soi-même et aussi de faire du sport, d'avoir une certaine dose d'adrénaline."

Oui, c'est un choix. Mais j'en avais besoin pour me payer mes sorties, mes soirées et ne pas être trop juste...

Thibault, au travail, sur son vélo / © Les Haut-Parleurs

