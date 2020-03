Dispositifs anti-SDF : la ville de Lille verbalise un aménagement pointé du doigt par la Fondation Abbé Pierre

Autre candidat aux #PICSDOR à Lille avec ce dispositif #AntiSDF qu'on voudrait faire passer pour de la ddécoration urbaine, au 289 rue Solférino. @Abbe_Pierre #SoyonsHumains pic.twitter.com/TUoyG1YEKB — Abej SOLIDARITE (@AbejSolidarite) December 16, 2019

Calais aussi pointé du doigt

La ville de Lille a réagi, quelques jours après avoir été citée par la Fondation Abbé Pierre dans le cadre de ses "Pics d'or", censés dénoncer les "dispositifs urbains anti-SDF" qui regroupent l'ensemble du "mobilier urbain ou privé (grilles, pics, roches, poteaux, ...) et des mesures administratives (arrêtés anti-mendicité, anti-bivouac) qui empêchent intentionnellement ou non, les personnes sans-domicile de s'asseoir ou de s'allonger dans la rue".En l'occurrence, à Lille, c'est un immeuble situé au 289, rue Solferino qui était pointé du doigt dans la catégorie "ni vu ni connu", pour le prix "du dispositif le plus fourbe". Près de l'entrée du bâtiment, un mur en ferraille passant pour de la décoration a été installé pour empêcher les sans-abri d'y dormir.Dans un communiqué, la ville de Lille indique avoir été alertée par la Fondation Abbé Pierre sur cet aménagement et assure qu'elle "condamne fermement les « dispositifs anti-SDF »​​​​​"."Cet aménagement n’est pas conforme à l’autorisation d’urbanisme qui a été donnée au syndic de copropriété", précise le communiqué. "La ville a établi un procès-verbal pour sanctionner cette non-conformité et demande le retrait immédiat de cet aménagement. En cas de non-exécution, elle demandera le retrait devant la juridiction compétente."La ville de Calais avait également été pointée du doigt par la Fondation Abbé Pierre, et notamment l'arrêté interdisant la distribution de repas aux personnes migrantes en centre-ville , pris avant l'inauguration du Dragon de Calais.Pour trouver les nominés, la Fondation Abbé Pierre a fait appel aux réseaux sociaux. Avec le hashtag #Soyonshumains, les internautes sur Twitter pouvaient prendre en photo un dispositif qu'ils jugent anti-SDF ou alors envoyer la photo par e-mail. La cérémonie s'est tenue lundi soir.