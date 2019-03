Documentaire : le Retour des Plans-reliefs

Le retour des plans-reliefs aux Beaux-Arts de Lille

Les plans-relief, ces maquettes géantes qui représentent des villes du Nord Pas-de-Calais et des Flandres, sont enfin restaurés et reprennent leur place au musée des Beaux-Arts de Lille. C'est la fin de 10 mois de restauration qui ont offert une nouvelle vie à ces œuvres nées entre le 17e et le 19e siècle.Ces œuvres à la taille hors-norme, fragiles, composées de plusieurs tables, s'emboîtent comme un puzzle. Le retour de ces maquettes géantes marque un moment fort pour les Beaux-Arts de Lille. Les 400 m² de collection seront prêts pour la réouvertuer au public le 16 mars.Profitant de la restauration des plans du Nord et de la Belgique, le film en explore les plus infimes détails. Ces 15 maquettes, somptueuses et raffinées, ont voyagé dans l’espace et dans le temps. Voulues par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle, elles ont été dérobées par les Prussiens après Waterloo, récupérées dans l’Allemagne nazie à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au milieu des années 80.À travers leurs aventures, Le Retour des Plans-reliefs raconte un pan essentiel de l’histoire de France. À découvrir sur France 3 Hauts-de-France lundi 11 mars après le Soir3 puis en replay jusqu'au 18 mars !Un film de Valéry Gaillard, coproduit par Les Poissons Volants Pictanovo , Histoire et France 3 Hauts-de-France.