“Écoute-moi lire” : quand le Théâtre du Nord redonne le goût de lire aux élèves de primaire et réduit l’illettrisme

Redonner goût à la lecture

Écoute-moi lire au théâtre du Nord, édition 2016/2017

Réduire l’illettrisme

Les élèves lillois et tourquennois de CE1/CE2 s’apprêtent à. Non pas pour jouer une pièce, mais pour… devant un public.Cette année, quatre classes de primaire de niveau CE1/CE2 participent au projet : à Lille, l’école Madame de Maintenon et l’école Jouhaux et à Tourcoing, l’école Jean Jaurès et l’école Rouget de Lisle. Toutes classées enLe Théâtre du Nord, en partenariat avec les écoles, tente deaux jeunes élèves de la métropole lilloise. Le projet part d’un constat simple : la région Hauts-de-France est la région métropolitaine la plus touchée par l’illettrisme "Le projet s’appellepour montrer l’importance de la lecture" explique simplement Loïc Duhayon, responsable du projet. Chaque saison, le théâtre sélectionne un texte. Cette année, les écoliers s’attèlent à la lecture de L’école de la vie de, auteure roubaisienne.Première étape, un livre est remis à chaque enfant, "" raconte Loïc Duhayon. Vient ensuite le moment de la découverte du texte.accompagnent les élèves pendant un trimestre, à raison de 10 séances de 2h30, pour "déchiffrer, comprendre, apprendre à utiliser la ponctuation et à parler devant un public" résume Loïc.En parallèle, les jeunes lecteursjoué par de vrais comédiens sur le même texte, lorsque c’est possible, et visitent le théâtre pourson fonctionnement.C’est ensuitepour lire à voix haute le texte, devant les parents et les camarades d’école. À la fin du cycle, un temps de rencontre est organisé avec l’auteure pour parler du texte. "Quand tu es jeune et que tu lis du Zola ou du Balzac, ça te paraît lointain parque que ces auteurs sont morts. Le travail du projet repose sur l’vivant, pour rendre la lecture actuelle" détaille Loïc Duhayon.En parallèle de l’aspect ludique au côté des artistes, ces ateliers permettent de. À l’école Madame de Maintenon à Lille, l’enseignante de CE2 Stéphanie Rimbert parle d’un projet aux "retombées très positives, à la foiset" pour les élèves de sa classe.L’enseignante évoque deux exemples parlants. "Il y a une élève qui ne parlait qu’à mon oreille, qui ne parlait pas devant les enfants. Aujourd’hui grâce au projet, elle." Elle évoque aussi une élève non-lectrice de CE2 : "elle a voulu participer au projet. Ça a déclenché chez elle unedans la classe."Aujourd’hui, elle recommande le projet et tente d’y donner suite. L’enseignante a instauré: "en début d’après-midi, les enfants prennent le livre qu’ils veulent et lisent en silence pendant une dizaine de minutes. Ils comprennent que lire, ce n’est pas juste regarder des images" avant de conclure : "l’intérêt de la lecture n’était pas apparu mais ce projet a été."