L'élection de Miss France 2019 aura lieu au Zénith de Lille !

Le tour de France de Maëva Coucke

Les Nordistes seront à nouveaupour admirer celle qui deviendra, à l'automne prochain,La bonne nouvelle est tombée ce lundi matin : l'élection tant attendue sera organiséeet bien évidemment retransmise à la télévision."C’estd’accueillir une nouvelle fois l’élection de Miss France à Lille. L’organisation de cettedans notre ville est aussi la reconnaissance de la", s'est réjouie Martine Aubry dans un communiqué. En effet, l'élection de Miss France avait déjà été organisée à Lille en, suite à la consécration deoriginaire de Calais."Les Hauts-de-France ont déjà eu l’honneur d’être la terre de plusieurs miss.et répond toujours présent pour cette élection", a également déclaré Xavier Bertrand. "Accueillir cette élection, c’est, et c’est une fierté pour beaucoup d’habitants."Une fierté et unpour noter région. Avec(Camille Cerf, Iris Mittenaere et Maëva Coucke) élues ces dernières années, l'image de la région est on ne peut plus belle... "C’est uneà des millions de téléspectateurs les richesses et le patrimoine de notre Métropole, mais c’est aussi une très bonne nouvelle", a renchéri Damien Castelain.Dernière élue et actuelle Miss France, la Nordistepoursuit son aventure au delà des frontières de notre région. Elle sera bien évidemment présente sur ses terres avant l'élection, pour coacher les jeunes femmes élues au niveau régional et"Dès le mois de juin, Maëva Coucke, Miss France 2018, et ses quatre dauphinesde nos régions", précise l'organisation Miss France.Après cela, les 30 jeunes femmes sélectionnées effectueront leur, pour tourner les présentations individuelles et participer à des shootings photos dignes d'un conte de fée...