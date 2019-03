“Emmaüs, c’est un générateur de possibilités pour s’en sortir”

Anne Saingier :

Anne Saingier : "La vie est trop courte pour qu'on passe du temps avec la tristesse"

Un sourire pour signature, un sac à dos comme bureau, une envie de toujours avancer…En 1992, cette ingénieure de formation rencontre le Père Léon, qui est responsable de la communauté Emmaüs de Bruay-la-Buissière. Elle lui offre ses services d'informaticienne.Puis un matin, il lui propose une mission. « Emmaüs rapatriait un orphelinat du Rwanda et cherchait un responsable français. Le père Léon m’a dit : "On a pensé à toi, on attend ta réponse pour ce soir, 20h."»L’orphelinat est confié à une autre association et le père Léon demande alors à Anne Saingier de devenir la responsable d’une nouvelle communauté. C'est celle de la halte Saint Jean à Saint-André-lez-Lille qui « a pour mission, l'accueil de compagnons d'Emmaüs âgés et malades et de familles avec enfants qui ne pouvaient trouver refuge dans les communautés habituelles » raconte Anne Saingier à nos confrères de La Croix « Le but de la communauté d’Emmaüs, c'est de permettre aux bénéficiaires d’avoir un vrai projet de vie. Ce n’est pas uniquement : "Je t’accueille et je te mets dehors quand il ne fait plus froid. Non. C’est, je te sors de la rue et je te propose un chemin pour construire ta vie."»"La vie est trop courte pour qu’on passe du temps avec de la tristesse", c’est pourquoi Anne Saingier est fan de Louis de Funès et du film Le petit baigneur .Elle est aussi amoureuse de l’enfance et, parfois, est un peu colérique. Bourrée d’humour, Anne Saingier est surtout inspirée par la force de l’Abbé Pierre.Elle fait fi des conventions : "L’abbé Pierre, la première fois que je l’ai rencontré, je l’ai engueulé …"