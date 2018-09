L'enseigne nordiste Kiabi a quarante ans, et une santé de fer dans un marché morose

Leader du marché de l'habillement en volume et en valeur

Quarante ans de succès pour l'enseigne nordiste Kiabi

Croissance record dans un marché morose

Des magasins dans quinze pays

Quarante ans de succès pour Kiabi et sa "mode à petits prix" Avec son concept et son slogan de "mode à petit prix", l'enseigne du groupe Mulliez connaît un succès immédiat en France.

En 1993, elle décide de conquérir d’autres marchés européens, en commençant par l'Espagne, puis l'Italie, en 1996.

En quelques années, l’entreprise voit son réseau de magasins se développer pour atteindre 35 points de vente, en 1998.

En 2000, la marque lance son premier site internet, tout en développant à partir de 2005 son réseau de boutiques.

Aujourd’hui, Kiabi emploie 8 200 collaborateurs et détient un réseau de 449 points de vente dont 352 en France.

L'entreprise réalise un chiffre d‘affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros.

1978 : l’empire Mulliez est déjà en route pour devenir un, et ses enseignes sont en plein essor (Auchan, Décathlon, Norauto).Il se penche alors sur un domaine encore non exploité :, le leitmotiv de la maison. Le premier Kiabi de France ouvre ses portes, à Roncq.Francine est l'une de ses toutes premières vendeuses. De retour dans, elle ne cache pas une pointe d'émotion. "C’était mon magasin... Ça fait un peu de nostalgie peut-être quand même", lâche-t-elle.Quarante ans plus tard, elle est toujours en poste. A l'époque, elle était loin de se douter que le petit magasin deviendrait un leader du marché de l'habillement.Premier vendeur de textile en France en valeur comme en volume, l'entreprise affiche un chiffre d’affaires de"Au début, quand on commence à travailler, on ne se pose pas ce genre de questions", témoigne-t-elle. "On se dit voilà on est là. Je ne pensais pas rester aussi longtemps. Et la vie qui a fait que… Et je trouve qu’il y a eu de très belles choses de faites".► Reportage Simond Calaone, Julie Dubois et Sophie NaumowitzAujourd'hui, c'est dansque Francine officie, à 700 mètres de là, dans la toute nouvelle zone commerciale de La Promenade des Flandres àPour ses quarante ans, l'enseigne a changé d'allure. De la couleur, des rayons lumineux, symboles d'. Car l'enseigne affiche une croissance record dans un marché morose. Plus 7% l'an dernier.Présente dans quinze pays, elle vient d'ouvrir sonUn succès, venus marcher sur ses plates-bandes."Évidemment, notre offre a évolué pour coller de plus en plus aux tendances du marché", explique Patrick Stassi, directeur Kiabi France. "Et puis, nous sommes une marque online et à travers nos magasins, nous offrons une palette de services à nos clients qui leur permettent de vivre une véritable expérience de shopping." Voilà pour la petite phrase marketing qui sonne bien.Traduisez : l'enseigne mise aujourd'hui sur. Tout en conservant une, qui a fait sa notoriété. Des atouts qui lui permettent aujourd'hui encore de résister.