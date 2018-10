Escroqueries aux faux ordres de virements internationaux : la PJ de Lille explique comment s'en prémunir

L'escroquerie au "faux président" : avec la complicité d'un prétendu cabinet d'avocats ou de notaire, l'escroc se fait passer pour un des dirigeants d'une société

Comment s'en prémunir ?

Ce n'est pas vraiment leur mission, mais: la brigade financière de la Police judiciaire de Lille met en garde les entreprises, quelle que soit leur taille, cC'est ce dont a été victime le département du Nord au mois d'août : un escroc s'est fait passer, vrais documents et informations crédibles à l'appui, pour le comptable d'une société de BTP chargée du contournement nord de Valenciennes et a établi au fil des appels une relation de confiance avant de se faire payer une. La supercherie n'a été révélée qu'en septembr,e lorsque la véritable entreprise de BTP a fourni la vraie facture.Mais ces escroqueries peuvent aussi concerner des entreprises de toutes tailles. Selon la PJ, elles "ont généré un préjudice global det 500 millions d'euros pour les faits tentés".Souvent basés à l'étranger (en Israël dans le cas du département du Nord), les escrocs se renseignent d'abord par mail et par téléphone pour, puis lancent l'opération sur les personnes capables d'opérer ces vrement en prétextant "une opération d'importance capitale et confidentielle, afin d'abuser l'interlocuteur et obtenir un ou plusieurs virements internationaux".Les policiers en distinguent plusieurs types :Plusieurs indices doivent vous mettre la puce à l'oreille. La demande est généralement urgente et confidentielle, et l'escroc se montre souvent très affable, utilise la flatterie ou la menace pour manipuler son interlocuteur. Il multiplie également les détails sur l'entreprise, son personnel et son environnement pour brouiller les pistes.Pour ne pas faciliter le travail des escrocs, la PJ recommande :