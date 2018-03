"Espèce de nègre de merde" : @DavyRodriiguez directeur adjoint du FNJ applique en direct l'invitation de Steve Bannon à ce que chacun exprime librement ses pulsions racistes. #CongresFN2018 pic.twitter.com/EgVk0O6aJt — Claire Underwood (@ParisPasRose) 10 mars 2018



Tu crois que Marine elle aimerait te voir comme ça ?

Au #CongresFN2018, @sebchenu est le seul à défendre ouvertement Davy Rodriguez accusé d’avoir tenu des propos racistes et tape sur BuzzFeed. Aliot dit qu’il faut une sanction si les propos sont confirmés. « Il faut au moins dire que c’est inacceptable», dit Collard pic.twitter.com/ecGdBW48BB — David Perrotin (@davidperrotin) 11 mars 2018



Le videur insulté veut porter plainte

En marge du congrès du FN, le collaborateur parlementaire du député nordiste Sébastien Chenu,, a été filmé vendredi soir devant un bar, dans le centre de Lille. Sur la vidéo, on l'entend insulter quelqu'un de​Vue pour l'instant un peu plus de 36 000 fois, la vidéo a été postée par un compte anonyme, depuis supprimé.Comme on le voit dans la vidéo, alors que Davy Rogriguez s'énerve sur le trottoir, visiblement alcoolisé,Réponse du jeune homme :. "Tu crois que Marine elle aimerait te voir comme ça ?", lui demande un autre ami. C'est quelques secondes plus tard qu'on l'entend dire "espèce de nègre de merde".Interrogé ce dimanche matin par plusieurs médias, Sébastien Chenu a défendu son jeune collaborateur, alors que Louis Aliot a dit vouloir une sanction si les faits sont avérés.Selon Buzzfeed, il s'adressait au videur du bar, prénommé Cédric. Selon lui, Davy Rodriguez s'en est pris à lui sans aucune raison. Alors qu'un de ses amis était dans le sas du bar avec le videur, Davy Rodriguez aurait conseillé à cet ami de ne pas lui parler car, raconte Cédric à Buzfeed.Demandant des explications, Cédric aurait rapidement obtenu des injures racistes à la place :Cette partie de la scène n'a pas été filmée, mais elle précèderait le moment où l'on voit Davy Rodriguez s'énerver.Le videur, qui est par ailleurs responsable associatif, a précisé auprès de Buzzfeed, dans un témoignage filmé, qu'il comptait porter plainte