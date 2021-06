Euro 2021 : où suivre le match France – Allemagne dans la métropole lilloise ? Et quelles sont les règles ?

Installée dans le parc Matisse à Lille, elle pouvait accueillir jusqu’à 25 000 personnes lors de l’Euro 2016. Crise sanitaire oblige, il n’y aura pas de fan zone dans la capitale des Flandres pour le match France – Allemagne, ni pour les autres rencontres de l'Euro 2021 du mois de juin. La mairie espère pouvoir en mettre une en place pour les demi-finales et la finale en juillet, lorsque le protocole sanitaire sera plus "ouvert".

Euro 2016 : Arthur, 8 ans, un clapping et des frissons dans la fan zone de Lille. VIDEO : https://t.co/Q6jhbNlo07 pic.twitter.com/5lDshGPecU — France 3 Nord (@F3nord) July 8, 2016

Pour autant, les supporters ne souhaitant pas rester chez eux pour vivre l’entrée en compétition des Bleus ce mardi 15 juin pourront se rabattre sur plusieurs possibilités dans la métropole lilloise. Bars, restaurants, espaces en plein-air… de nombreux établissements ont joué le jeu dans le respect des gestes barrières et du couvre-feu à 23 heures.

Le moment que tout le monde attend depuis des semaines 👊 Début de l'Euro ce soir face à l'Allemagne 🇫🇷🇩🇪 21H00 sur M6 #FRAALL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rtPjpPd2Mk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2021

Interrogée ce jour sur France Info, la ministre des sports Roxana Maracineanu a affirmé qu’il y aura "une tolérance (au couvre-feu de 23 heures, ndlr) pour les personnes qui rentreraient chez elles après avoir suivi le match dans un café".

Euro 2021 : il y aura "une tolérance pour les personnes qui rentreraient chez elles après avoir suivi le match", confirme la ministre des Sports pic.twitter.com/gV59ayecl0 — franceinfo (@franceinfo) June 15, 2021

Gérald Darmanin a par ailleurs adressé un télégramme aux préfets dans ce sens. "Pour cette occasion particulière, je demande aux forces de l’ordre de faire preuve d’une particulière mansuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l’extérieur de leur domicile", a écrit le ministre de l’Intérieur.

À Lille, un écran géant de 12 mètres carrés et des commentateurs en direct

Inauguré la semaine dernière dans les anciennes galeries Lafayette rue de Béthune, Grand-Scène va vibrer au rythme des matchs de l’euro 2021. Cette « scène à manger » rassemblant dix restaurants dans un seul et même lieu pourra accueillir 300 personnes pour suivre l’entrée en compétition des Bleus. Un match projeté sur un écran de quatre mètres par trois.

La répétition générale de la Marseillaise est prévue à 20h30, avant le coup d’envoi à 21 heures. Ambiance assurée dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires. "On ne fait que des tables de six et l’écran visible partout depuis le premier étage permet de s’installer en respectant la distanciation sociale, précise Geoffroy Marticou, directeur du lieu. Le masque est bien sur obligatoire".

"On ne fait que des tables de six et l’écran visible partout depuis le premier étage permet de s’installer en respectant la distanciation sociale". Geoffroy Marticou, directeur de Grand Scène à Lille

Dans la brasserie l’Omnia située à deux pas de la Grand Place, l’établissement pourra accueillir environ 70 personnes. "Il y aura un écran géant mais on ne met pas le son du match parce qu’il y a des commentaires en direct", raconte Romain Démaret, responsable de salle. Et les commentateurs n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’il s’agit de Mickaël Foor, commentateur des matchs du Losc sur la web télé du club, et Sylvain Charley, journaliste à France Bleu Nord et présentateur de l’émission Tribune Nord dédiée à l’actualité du foot dans la région.

"Louer un écran géant, ça coûte un bras"

Dans le quartier de l’Epeule à Roubaix, le couvent des Clarisses va également vibrer pendant 90 minutes à l’occasion de la rencontre. Le collectif roubaisien espoir avenir a décidé d’installer un écran géant en plein air dans la cour du couvent. Jauge limitée à 130 personnes et port du masque obligatoire.

Même organisation à la brasserie BriqueHouse installée à Saint-André ou à la Friche gourmande implantée à Marcq-en-Baroeul. Des écrans géants en extérieur mais la jauge sera également limitée et les places seront chères : premier arrivé, premier servi.

D’autres en revanche ont décidé de renoncer par crainte de rassemblements trop importants. "On avait prévu la location d’un écran LED en extérieur mais avec la crise sanitaire, on a préféré annuler pour éviter qu’il y ait trop de monde, raconte Matthieu Charlet, directeur du restaurant les 3 Brasseurs à Lezennes. On sort du Covid et il ne faut pas se mentir, louer un écran géant ça coûte un bras".

Les téléviseurs installés à l’intérieur projetteront bien le match, mais il n’y aura pas d’animations sur la terrasse. "On a la chance d’avoir un établissement grand pour répartir les clients, mais on ne fait rien pour qu’il y ait d’attroupement ou autre".