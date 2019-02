Exil : mon corps après 7 000 km, de la Guinée à Lille

Exil : mon corps après 7 000 km

Quand je suis arrivé, l'association à laquelle je me suis adressé... quand je leur ai dit mon âge, ils m'ont regardé, ils ne m'ont pas cru...

On entend souvent parler des réfugiés à la télé et sur les réseaux sociaux. Comment survivent-ils au quotidien ?Les Haut-Parleurs Jérémy et Diallo ont rencontré Baro à Lille, dans un squat ironiquement nommé le "squat 5 étoiles".Baro a 17 ans. Il vient de Guinée Conakry et a parcouru plus de 7 000 km jusqu'à Lille. Son voyage a duré deux ans. Il a quitté son pays à l'âge de 14 ans parce qu'il était maltraité par son oncle.Après un an d'attente à Ceuta, il a réussi à traverser la frontière espagnole par la mer. Malheureusement, ses conditions de vie, dans la forêt et durant son parcours, ont eu des conséquences sur son corps. Ses dents ont pourri, il avait des problèmes de digestion et des boutons partout. Il a vraiment vieilli en accéléré !

© Dounia Laouar / Les Haut-Parleurs





