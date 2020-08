Explosions de Beyrouth : la ville de Lille appelle aux dons envers les victimes et compte voter une subvention spéciale

La Ville de Lille témoigne toute sa solidarité aux habitants de Beyrouth et au Liban. Je proposerai au prochain Conseil municipal l'attribution d'une subvention spéciale. Un fonds d’aide d’urgence est créé par la Fondation de Lille, pour y contribuer : https://t.co/sufK0pVAoi pic.twitter.com/2LJdfVh8Sn — Martine Aubry (@MartineAubry) August 6, 2020

"Un nouveau drame a frappé les habitants de Beyrouth et le Liban tout entier. À ce pays ami, déjà tellement éprouvé, la Ville de Lille veut témoigner toute sa solidarité : elle se tient à ses côtés", a annoncé Martine Aubry, maire de Lille, dans un communiqué publié ce jeudi 6 août.Les habitants de Beyrouth ont été touchés par plusieurs explosions ce mardi 4 août qui ont fait p lus d'une centaine de morts, des milliers de blessés et plus de 300 000 personnes sans-abri ont été comptabilisés Pour leur venir en aide, un fonds d'aide d'urgence a été créé par la Fondation de Lille. La maire invite les Lillois à y participer via ce formulaire ou par chèque à l'ordre de "Fondation de Lille - Solidarité Liban", à l'adresse : Fondation de Lille 99, rue Saint-Sauveur B.P 667 59033 Lille Cedex.Elle a aussi ajouté qu'une subvention spéciale sera votée au prochain conseil municipal.