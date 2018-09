Femme retrouvée morte sur l'A25 à Lille : la victime identifiée, la thèse du suicide confirmée

Dépressive

Lesdes 4 cantons sont parvenus à identifier la femme, dont l e corps sans vie et mutilé avait été découvert lundi 17 septembre vers 5 heures sur l'autoroute A25 , à hauteur de la sortie. Âgée de 46 ans, elle était originaire de la région bordelaise. Ce sont ses, enregistrées dans la base nationale de la police, qui ont permis son identification.D'après l'entourage de la victime, elle était dépressive et suivie pour cela. Décrite comme "désociabilisée" avec un "profil atypique", elle avait tenté à plusieurs reprises de rallier l'Angleterre, notamment en auto-stop, mais se trouvait à chaque fois bloquée à Calais. Elle n'avait aucune attache dans la région, selon la police.Lundi à l'aube, elle a été aperçue sur lequi surplombe l'A25 paren civil qui l'ont emprunté en voiture, alors qu'ils rentraient de leur service de nuit. Interpellés par lede cette femme, ils ont tenté de communiquer avec elle, mais elle a immédiatement enjambé la rambarde et sauté volontairement du pont. Plusieurs voitures lui ont ensuite roulé dessus, ne lui laissant aucune chance.