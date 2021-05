Football/Ligue 1 : pourquoi Angers est un adversaire dangereux pour le Losc

L'équation est simple. Pour être sûrs d'être champions de France dimanche soir sans regarder le résultat du PSG, les Lillois doivent s'imposer à l'extérieur face à Angers dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Au premier regard, celui que l'on jette généralement rapidement sur le classement, Angers, 12e, qui n'a plus rien à jouer, ni relégation ni qualification en coupe d'Europe, fait la promesse aux Lillois d'un match facile, sans opposition féroce.

😯 Le titre de champion de France se jouera donc dimanche prochain 🙌 ! pic.twitter.com/mMtewtsvBN — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2021

Surtout que cette saison, le Losc n'a perdu que trois fois en championnat (sur 37 matches). C'est peu, très peu même en comparaison avec ses principaux rivaux : le PSG et Monaco enregistrent huit défaites jusqu'à présent, l'OL, cinq. Mais les joueurs lillois se sont inclinés contre Brest (le 8 novembre, 2-3), Nîmes (le 9 janvier, 0-1) et... Angers (le 6 janvier, 1-2). Lors de cette rencontre contre les Angevins, tout s'était joué lors de la première mi-temps. Romain Thomas avait scoré deux fois dans les dix premières minutes et Burak Yilmaz avait réduit la marque à la 42e minute.

Les Lillois avaient été ensuite incapables d'inscrire un deuxième but en seconde mi-temps. "Angers mérite sa victoire. Mais on a été absents dans le jeu sans ballon. Dans le marquage et les duels aussi. On les a laissés jouer. Cette défaite va nous rappeler ce que l'on doit mettre dans un match dès le début pour être performant", analysait après le match Christophe Galtier, l'entraîneur lillois.

En remontant les années et les confrontations, les statistiques ne sont pas plus en faveur des Dogues. Depuis la remontée du SCO d'Angers en Ligue 1 pour la saison 2015-2016, les deux clubs se sont rencontrés onze fois en championnat. Bilan ? Six victoires pour Angers, trois pour Lille et deux matches nuls. En prenant uniquement les matches disputés dans l'enceinte d'Angers, comme ce sera le cas ce dimanche, ce sont cinq matches dont trois victoires pour le SCO (une victoire pour le Losc et un match nul).

Mais évidemment, les statistiques sont faites pour être démenties. Et les Lillois pourraient s'inspirer d'une confrontation disputée il y a deux ans, lors de la 37e journée de Ligue 1. Ce samedi 18 mai 2019, ils infligent un 5-0 à Angers avec notamment un doublé de l'ancien Lillois Nicolas Pépé. A l'époque, les Nordistes étaient assurés de finir 2e derrière le PSG et avaient moins de pression qu'ils n'en auront ce dimanche

Enfin, ce match sera le dernier de l'entraîneur angevin Stéphane Moulin sur le banc du club, après 10 ans passés à cette place, et 29 au club. Ce qui n'a pas échappé à Christophe Galtier, qui a évoqué cet aspect de la rencontre, en conférence de presse, ce vendredi 21 mai : "les Angevins auront à cœur de fêter le dernier match de leur entraîneur emblématique". Sans doute que Stéphane Moulin rêve, pour sa dernière, d'autre chose que d'une défaite.