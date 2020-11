Football: le LOSC, impressionnant, écrase Lorient et se rapproche de Paris Saint-Germain

31 tirs, 28 occasions !

A part les journalistes, personne en tribune pour voir le match, huis clos oblige. • © Jean-Marc Devred/FTV

ILS ONT DIT...



Christophe Galtier (entraîneur du LOSC):" mes joueurs ont fait un match très appliqué à l'opposé de celui de Brest il y a quinze jours. Nous avons pris cette équipe au sérieux ...c'est une belle victoire même si en fin de première mi-temps, on leur offre la possibilité d'égaliser. Il a fallu repréciser les choses sur le plan défensif durant le repos..."

Jérémy Pied (défenseur du LOSC):" cela a été une belle soirée Après notre défaite à Brest où nous avions pêché sur le plan physique, nous avions à coeur de nous racheter devant Lorient (...) Mais nous n'avons pas le temps de savourer cette belle prestation car nous enchaînons tout de suite contre Milan."

Christophe Pélissier (entraîneur de Lorient:"ce soir nous n'avons pas existé. Nous sommes tombés face à une équipe du LOSC largement supérieure. C'est la seule qui peut inquiéter Paris Saint-Germain cette saison..."

Paul Nardi (gardien de Lorient):" nous avions une grosse équipe en face de nous. Sur ce match, clairement, nous n'avions pas le niveau ligue1..."

Impressionnants ! Dans un stade vide où le toit était ouvert malgré la pluie de l'après-midi, les dogues n'ont fait qu'une bouchée des merlus...Après trois matches sans victoire en ligue 1, le LOSC a repris la main en s'imposant en mode "rouleau compresseur" devant de faibles lorientais, qui auraient pu payer une note plus salée encore sans quelques arrêts décisifs de leur gardien Paul Nardi.L'homme du match, c'est Yussuf Yazici. L'attaquant turc, déjà brillant en Europa League, a confirmé sa grande forme en marquant deux buts (29è et 59èmes minutes), et servi Luis Araujo à la 57ème minute, avant que Jonathan Davis marque enfin son premier but (89ème).Recrue la plus chère de l'histoire du club (22 millions d'euros), le jeune Canadien a mis fin à une inefficacité qui le minait certainement, et qui tournait au manque de confiance.Sans quelques belles parades du gardien Paul Nardi, les visiteurs seraient repartis en Bretagne avec une valise bien plus lourde.Les statistiques parlent d'elles-même. Les Lillois ont tiré 31 fois au but, ont cadré 13 tirs et obtenu 28 occasions ! Et presque 68% de possession de balle. Autant dire que le LOSC s'est baladé devant une équipe de Lorient dépassée, et qui doit s'inquiéter sur ses possibilités de maintien.Ce succès permet au LOSC de conforter sa 2è place au classement de ligue 1, et de revenir à 2 points de Paris Saint-Germain, battu vendredi par Monaco (3-2).Les dogues, pourtant privés de plusieurs titulaires, se sont aussi rassurés avant la réception du Milan AC jeudi en Europa Ligue. Pour ce match qui pourrait qualifier directement le LOSC pour la suite, les Italiens seront certainement privés de Zlatan Ibrahimovic, qui s'est blessé lors du match contre Naples, après avoir réussi un doublé (3-1).Renato Sanches lui est d'ores et déjà forfait pour jeudi.