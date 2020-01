VIDÉOS - PHOTOS. Fortes perturbations à prévoir sur la route en sortie de Lille, quitté par les agriculteurs en colère

Les agriculteurs en colère par centaines dans le centre de Lille

"De fortes difficultés de circulation sont à prévoir" sur les axes autoroutiers à la sortie de Lille, prévient la préfecture du Nord, alors que des centaines de tracteurs quittent la métropole lilloise ce mercredi après-midi à 15 heures.Des bouchons sont à prévoir notamment sur les autoroutes A1, A25 ou encore A23, où les convois d'engins agricoles roulant à faible vitesse avait déjà ralentit la circulation dans la matinée, alors qu'il se rendaient dans la capitale des Flandres.Différents convois viennent d’emprunter la RD651 au niveau du pont Pasteur en direction de Paris pour rejoindre Seclin via l’A1, Orchies via l'A23 et les 4 Cantons via le tronc commun A22.Ils circulent à allure réduite. Un autre convoi s’engage sur l’A25 à hauteur du port fluvial en direction de Dunkerque.Les agriculteurs ont manifesté contre la mise en place des zones de non-traitement aux pesticides (ZNT), situées à proximité des habitations et qu'ils ne pourront plus traiter, ce qui représente selon eux un manque à gagner."On a l'impression que le gouvernement et Emmanuel Macron sacrifient l'agriculture au nom d'une certaine idéologie", a déclaré Denis Bollengier, agriculteur et membre de la FDSEA du Nord.Et ils l'ont fait savoir en se rassemblant durant quatre heures sur la place de la République à Lille.