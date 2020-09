Les Foulées lambersartoises annulées juste avant le départ à cause de la tempête

"Quand c’est pas le Covid, c’est les conditions climatiques", peste Johan Latruwe sur la page Facebook des Ligue Hauts-de-France. Alors que la crise sanitaire et les dernières restrictions imposées par le gouvernement (la MEL en zone d’alerte renforcée, le reste du Nord et le Pas-de-Calais en zone d’alerte) ont déjà privé de nombreux sportifs de courses et de manifestations,Comme les championnats de France d’aviron à Gravelines, la course a été annulée juste avant le départ à cause de la tempête : "Au regard des très mauvaises conditions climatiques (rafales de vent, pluie...) et pour des raisons de sécurité (barrières de sécurité, branches d'arbres qui tombent...), les Foulées lambersartoises sont malheureusement annulées", explique la ville de Lambersart.C’est la septième course annulée dans les Hauts-de-France ce week-end.