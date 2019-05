Franck Thilliez : “Sharko, c’est un flic très tenace, qui n’abandonne jamais !”

"Luca" est le nouveau thriller de Franck Thilliez. Le voilà reparti avec ses personnages fétiches, Lucie Henebelle et Franck Sharko. Il les embarque dans les nouveaux locaux de la Police Judiciaire des Batignolles. Le 36 quai des orfèvres n’est plus et le personnage "Sharko est un peu dépressif, car il est complétement perdu dans ce nouvel environnement."

Franck Thilliez présente son 18e roman, "Luca"

On ne sait pas trop où ça va, on est en train de livrer notre conscience qui est exploitée par des gens.

Tout juste un an après la sortie du roman "Le manuscrit inachevé" , c’est donc le grand retour du personnage "Sharko" dans les lignes du roi du polar. "Quand j’ai créé ce personnage, j’avais l’image de ce flic très tenace qui n’abandonne jamais. Et je voulais quelque chose qui accroche un peu la langue. Franck Sharko, c’est assez rugueux à la prononciation."Pendant 550 pages, l’équipe de Sharko est confrontée aux dangers des nouvelles technologies et de la science. Après avoir découvert une série de meurtres atroces, les policiers n'ont que 24 h pour sauver deux personnes kidnappées dont le calvaire est diffusé sur les réseaux sociaux."Dans ce monde de l’interconnexion, des téléphones portables et des écrans… on livre beaucoup de nos données de nos informations personnelles à des machines. On ne sait pas trop où ça va, on est en train de livrer notre conscience qui est exploitée par des gens", explique Franck Thilliez."Luca" est un roman qui pose la question de la science, du Web et des traces laissées volontairement ou involontairement par les internautes. Que ce soit un trajet de footing, une date de naissance ou une photo, les personnages sont piégés par les données qu'ils ont déposées sur internet.Sharko va donc devoir démêler le vrai du faux, comprendre les imbrications et déjouer la cybercriminalité.Pourquoi Franck Thilliez aurait-il aimé être Stephen King ou pilote d’avion ?"Luca", éditions Fleuve est disponible dans les librairies pour 22.90 euros.