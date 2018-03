Les frères dominicains de Lille lancent une “appli” pour vivre le carême au jour le jour

Vidéos, podcast,et réponses personnalisées, le couvent de Lille a investi dans le numérique. 25 000 catholiques ont ainsi téléchargé la nouvelle application dédiée au carême et"Carême dans la ville". Ils reçoivent ainsi chaque jour un verset biblique accompagné d'une méditation à lire ou à écouter, "une parole de Dieu méditée", modernisée.Chaque année, le nombre d'inscrits progresse depuis le lancement en 2003, parmi eux "une majorité de sexagénaires", mais aussi "des jeunes" ou "des gens qui ne vont pas à l'église", qui "sont isolés spirituellement", explique Benoît Ente, webmaster., les internautes peuvent voir dans le fil, une parole et une image chaque jour. Une fois par semaine, les frères postent même une vidéo qu'ils tournent eux-mêmes avec une réalisatrice. "On s'adapte aux manières de communiquer de nos contemporains."justifie le frère dominicain, qui travaille avec 15-20 personnes -dont 3 salariés- sur le siteChaque lundi à 18h, l'équipe répond aux questions des croyants lors d'un Facebook live. Un moyen de se faire connaître des plus jeunes et un biais intéressant pour "avoir un retour direct". Les commentaires, les questions "obligent à rectifier" parfois."C'est vivifiant" raconte Benoît Ente.