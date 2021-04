Gares de Lille Flandres et Lille Europe évacuées : une menace "sérieuse" d'attentat finalement dissipée

Lille Europe et Lille Flandres ont été évacuées ce mardi matin un peu avant 8h30 pour cause d'alerte d'attentat. Il aura fallu un peu plus d'une heure pour inspecter les lieux avant de réouvrir les gares aux alentours de 9h45.

Les gares Lille Flandres et Lille Europe ont été évacuées ce mardi matin un peu avant 8h30 par la police. L'arrivée et le départ des trains ont également interrompus. Les deux lignes du métro lillois ne marquaient plus l'arrêt. À 9h45, la situation revenait progressivement à la normale.

Selon nos informations sur place, une menace "sérieuse" d'attentat pesait sur Lille Flandres. En cause : un tweet qui évoquait une alerte à la bombe a été signalé à la plateforme Pharos, gendarme du net. Le poste central de la gare a même été évacué, chose assez exceptionnelle dans le cadre d'un simple colis suspect.

Plusieurs dizaines de voyageurs attendent devant la gare Lille-Flandres. • © Christine Defurne

Franck Dhersin, vice-président Transports, Infrastructures de transport à la Région Hauts-de-France, a annoncé qu'une alerte attentat était en cause. La SNCF, de son côté, a expliqué sur son compte Twitter qu'il s'agissait d'un colis abandonné et l'équipe réseaux sociaux a finalement dû quitter ses bureaux.

🔴 9h23

Lille Flandres et Lille Europe

Les deux gares sont évacuées. Notre fil Twitter a également dû quitter les locaux de Lille Flandres et ne peut pour l'instant répondre à vos tweets.

+ d'infos dès que possible. https://t.co/wnBiXEcMD6 — TER Hauts-de-France (@TERHDF) April 6, 2021

Plusieurs dizaines de voyageurs attendaient la réouverture des deux gares à l'extérieur. Le périmètre de sécurité a été à plusieurs reprises élargi pour faire reculer le plus loin possible de Lille Flandres les voyageurs, attroupés autour, en attendant que la gare ne réouvre. La rue des Cannoniers a même été fermée et seuls les piétons étaient autorisés à circuler.

Le périmètre de la gare Lille Flandres et Lille Europe ont été bouclés. • © Christine Defurne

Il aura fallu près d'une heure et demi aux équipes sur place pour dissiper tout doute et risque de menace. À 9h45, le périmètre de sécurité a été levé et les voyageurs ont pu commencer à rentrer de nouveau dans les deux gares. "La levée de doute est finie", a annoncé la Police Nationale du Nord.