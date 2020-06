George Floyd, MCA Maubeuge : pourquoi les manifestations sont-elles tolérées malgré les règles sanitaires ?

De nombreux rassemblements et hommages pour saluer la mémoire de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc, sont organisés depuis quelques jours à Lille comme dans plusieurs villes françaises et à l’étranger. De nouvelles manifestations sont annoncées ce mardi à 18h dans toute la France, au moment où auront lieu les funérailles de Georges Floyd.

Son décès a soulevé une indignation mondiale sans précédent et mis dans la rue des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier qui, de Londres à Sydney en passant par Rome et Madrid, ont bravé les interdits liés à la crise sanitaire pour protester contre le racisme et les brutalités policières.

Samedi 30 mai, des milliers de personnes avaient manifesté à Maubeuge pour s'opposer au plan d’économies de Renault et au transfert de la chaîne d’assemblage des Kangoo vers Douai. Syndicats, élus, simples habitants… ils étaient plus de 8000 d’après les organisateurs à avoir défilé depuis l’usine MCA jusqu’à l’hôtel de ville de Maubeuge pour préserver leurs emplois.

C'était le premier rassemblement d’une telle ampleur depuis la fin du confinement. Un rassemblement qui avait fait polémique : "Comment imaginer que cette manifestation à Maubeuge est moins dangereuse que la reprise des matchs de foot et la reprise du championnat de football" s’était indigné le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas.

La liberté fondamentale de manifester plus forte que l’état d’urgence sanitaire

Si le décret relatif à l’état d'urgence sanitaire interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public, 2 500 personnes se sont réunies à Lille mardi dernier en hommage à George Floyd. Beaucoup portaient un masque, mais pas toutes.

Parmi les associations signataires des appels à manifester à Lille, Antifa dit prendre très au sérieux le contexte sanitaire, recommandant le port du masque, mais considère que si les Français sont autorisés à sortir pour relancer l’économie, pourquoi ne pas pouvoir “exercer leur liberté fondamentale” ? À Lille, la France insoumise, elle aussi signataire, demande d’ailleurs une réflexion sur cet état d’urgence sanitaire.

Des manifestation ni autorisées, ni interdites, mais “tolérées”

“Les manifestations ne sont pas (autorisées) dans les faits, mais l'émotion mondiale, qui est saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent”, a déclaré Christophe Castaner au micro de BFMTV/RMC, ce mardi. Le ministre de l’Intérieur a ainsi “invité chacun à faire attention à pratiquer les gestes barrière mais nous ne chercherons pas à réaffirmer l'interdiction, qui est de droit qui est de fait, et il n'y aura pas de sanctions et de PV pour la participation à cette manifestation”.

Pas d’obstacle à manifester “en raison du droit constitutionnel”

Avant cette annonce, la préfecture du Nord suivait la même ligne, renvoyant chacun à sa propre responsabilité. "Le préfet n'a pas fait obstacle à ces manifestations la semaine dernière, en respect du droit constitutionnel de manifester. Il en appelle néanmoins à la responsabilité des organisateurs et des participants pour que ces manifestations se déroulent dans le calme”, indique la préfecture.

Aucun chiffre n’a été communiqué concernant les effectifs déployés pour encadrer ces manifestations. Samedi, les policiers ont procédé à 3 interpellations.