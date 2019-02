“Gilets jaunes” : 1200 personnes à Lille dans une manifestation calme

1200 "gilets jaunes" à Lille pour le 13e week-end de mobilisation.

Des "gilets jaunes" ont tagué la porte d'un garage après qu'un habitant leur a jeté de l'eau. / © France 3 Nord

D'autres rassemblements à Saint-Omer et à Boulogne

Une soixantaine de #Giletsjaunes enterrent le pouvoir d’achat place Foch #SaintOmer pic.twitter.com/CeXoKI8HtR — Marion Clauzel (@ClauzelMarion) 9 février 2019

Ils étaient 1200 "gilets jaunes" réunis place de la République, à Lille, pour ce treizième week-end de mobilisation depuis le début du mouvement, le 17 novembre dernier.La manifestation, qui débutait à 14 heures, s'est déroulée dans le calme. Un groupe de jeunes a toutefois mis le feu à une ou deux poubelles au niveau du croisement entre la rue Nationale et le boulevard de la Liberté.Un peu plus loin, rue Colbert,Énervés, quelques "gilets jaunes" ont tagué l'immeuble. "On vient te chercher. Dégage", pouvait-on lire., la foule s'est dispersée et des courses-poursuites ont commencé entre des manifestants et les policiers.Quelques personnes ont été interpellées.D'autres manifestations ont eu lieu, notammentLes manifestants ont notamment "enterrer" le pouvoir d'achat, comme l'a constaté une journaliste de la Voix du Nord.se sont regroupées pour manifester devant Nausicaá, dans le calme.