Gilets jaunes : à Lille, près de 1500 manifestants et plusieurs incidents

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Gilets jaunes : les images d'une interpellation à Lille

La fin du grand débat

La marche se voulait "européenne", mais on n'y a finalement vu que quelques drapeaux belges. La marche lilloise n'en a pas moins rassemblé près de 1500 personnes, ce samedi 2 mars, soit la même estimation que ces dernières semaines.En revanche, la manifestation a été émaillée de quelques incidents :, des renforts policiers sont intervenus pour procéder à plusieurs interpellations. Ça a également chauffé rue Solferino, devant le Sebastopol.Le mois de mars promet d'être important, pour les Gilets jaunes, en raison du calendrier. "La fin du grand débat sera la fin du grand enfumage, on continuera de se battre car ce mouvement va changer la face du quinquennat de Macron et de la France durablement", a souligné Alexandre Chantry, l'une des figures lilloises du mouvement.La date dua notamment été retenue pour un rassemblement de plus grande ampleur à Paris.