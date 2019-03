VIDÉO. Gilets jaunes : une manifestation sous tension et de la casse à Lille

Gilets jaunes : une manifestation sous tension et de la casse à Lille



Vitrines brisées

Acte 19 des Gilets jaunes à Lille : Martine Aubry réagit aux violences

Plus depersonnes se sont rassemblées ce samedi après-midi à, pour l'"acte 19" des Gilets jaunes, en présence des leaders du mouvement("Fly Rider") et. La manifestation est partie vers 14 heures depuis la place de la République puis a rejoint dans le calme la mairie de Lille. Mais la tension était déjà palpable."Mariannes blessées", puisse trouvaient en tête de cortège. Ces derniers,vêtus de noir et aux visages masqués, semblaient déterminés.De premiers incidents ont éclaté aux abords de la gare Lille-Flandres, où desont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec desTension également aux abords de l'Apple Store, qui a été tagué. C'estque la situation a dégénéré avec plusieurs, cassées ou taguées. Une partie de cortège s'est dirigée vers la rue Gambetta ou des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre.D'autresont eu lieu en fin de manifestation, place de la République., selon la préfecture du Nord.Interrogée en fin de journée, la maire de Lillea condamné "des violences inacceptables qu’il faut combattre et qui salissent ce mouvement". "On a limité les dégâts même si je regrette ce qui s’est passé", a-t-elle ajouté, estimant à une dizaine le nombre de vitrines brisées.