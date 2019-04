Les “gilets jaunes” manifestent à Lille avec Jérôme Rodrigues et Francis Lalanne

Les CRS se postent devant une banque à Cormontaigne : une canette explose à leurs pieds #Lille #GiletsJaunes pic.twitter.com/QNMfBCyaO2 — Lille Actu (@Lille_actu) 13 avril 2019

Ils ont contourné l'interdiction pour, ce samedi 13 avril. Un millier de "gilets jaunes" s'était donné rendez-vous place de la République pour cette 22e semaine de mobilisation. Alors que le préfet du Nord avait interdit toute manifestation dans l'hyper-centre , dans un périmètre qui compte notamment le boulevard de la Liberté et les deux gares, les manifestants ont. Dans les faits, cela fait trois semaines qu'ils ne s'y rendent plus.Et cette semaine, le cortège comptait. Jérôme Rodrigues, figure du mouvement qui a notamment perdu l'usage d'un oeil lors d'une manifestation parisienne, était. Il a également participé à la marche nocturne des "gilets jaunes" à Dunkerque ce vendredi soir. "et en fonction de mon planning, je vais là où on m’invite en province qui est le cœur de notre mouvement", confiait-il à La Voix du Nord A ses côtés,, soutien indéfectible des "gilets jaunes", marchait également avec les manifestants lillois. La manifestation s'est globalement déroulée dans le calme, malgré, notamment sur le boulevard Montebello où les manifestants ont tenté d'ériger des barricades, comme le rapportent nos confrères de Lille Actu.Les forces de l'ordre, cibles de projectiles, ont riposté paren milieu d'après-midi. Puis la situation est revenue à la normale en fin de journée. Les "gilets jaunes" ont rejoint la Porte des Postes, comme ils l'avaient annoncé sur leur groupe Facebook. Ils ontune partie de la soirée.