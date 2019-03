Gilets jaunes : une plainte pour violences policières à Lille après une intervention musclée

allo @Place_Beauvau - c'est pour un signalement - 520



BAC et CDI: Violences diverses, gaz à bout portant, etc.



Lille, #ActeXVII



10 mars 2019

à la suite d'une intervention très musclée de la police au cours de la manifestation des Gilets jaunes au Quai du Wault,Plusieurs vidéos montrant les policiers chargeant des manifestants avaient déjà circulé. Un témoin des faits, qui dit avoir été également pris pour cible, témoigne dans un post Facebook, repérée par nos confrères de La Voix du Nord Christophe raconte avoir été d'abord, aux côtés de son épouse, notamment sur l'une de ses connaissances. "Voyant cela, je m'approche en demandant au policier d'arrêter.Hakim arrive à fuir, je tourne la tête et je vois une dame et son fils violentés, plaqués au sol."Il explique avoir été à son tour pris pour cible. "Après quelques coups reçus et du gaz, je leur demande d'arrêter,et fais voir ma carte, ce qui ne les a pas dérangé de continuer les coups de pied, matraque et de gaz à bout portant" ajoute-t-il.Christophe dit également avoir vu ses plaintes refusées :. Ildevant le commissariat de Lille. "Je suis alors plié en deux de douleur, ma femme et Hakim me retrouvent au sol. Un policier vient et demande si on a besoin des pompiers, je réponds que oui, il se retourne en riant "vous avez qu'a les appeler !"Le Lillois dit également avoir pu porter plainte à la gendarmerie de Landrecies, où ses vidéos ont été consultées. Son épouse et lui ont reçu deux jours d'ITT, conséquences de leurs blessures. "J'ai également fait une déclaration en temps que victime sur le site de l'IGPN" indique-t-il."Ces images peuvent paraître un peu choquantes mais il faut les replacer dans le contexte" avait justifié la police auprès de nos confrères de 20 Minute s. Une demi-heure avant, à la fin de la manifestation sur la place de la République, il y a eu des insultes et des jets de pavés en direction des forces de l’ordre. Une centaine de manifestants les plus hostiles ont alors quitté la manif et se sont retrouvés quai du Wault".