Gilets jaunes : la préfecture du Nord interdit de manifester dans le centre-ville samedi

22e semaine de mobilisation

Il n'y aura pas de manifestations de Gilets jaunes dans l'hyper-centre de Lille, samedi 13 avril. La préfecture du Nord a pris un arrêté "d’interdiction de manifestation et de rassemblement revendicatif dans le centre-ville de Lille", dans un périmètre qui compte notamment le boulevard de la Liberté, la rue nationale et les deux gares centrales.Une décision qui ne change sans doute pas grand chose au parcours de lalilloise,– le 30 mars à cause de Séries Mania, et le 6 avril à la demande des organisateurs.La nouveauté vient du motif souligné par la préfecture qui indique que "les derniers rassemblements ont donné lieu à desdébordements systématiques caractérisés par des dégradations volontaires et des violences graves à l’encontre des forces de l’ordre."Jointe, la préfecture du Nord indique qu'un accord a été trouvé avec les organisateurs et que sur les deux manifestations prévues samedi – une statique et un cortège –. Le rassemblement devrait, sauf indication contraire, toujours démarrer sur la place de la République à 14H, en bordure du périmètre interdit.