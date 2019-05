Grand Parade Lille 3000 Eldorado. Parcours, météo, infos pratiques, retransmission télé : tout ce qu'il faut savoir !

Grande Parade : où va-t-elle passer ?

Le parcours de la Grande Parade / © Lille 3000

Grande parade : que verra-t-on ?

Grand Parade Lille 3000 Eldorado : les répétitions



Grande parade : quelle météo ?



Grande Parade : que faut-il amener ?



Grande Parade : comment venir ?

Ce samedi, venez assister à la parade de lancement de la nouvelle édition de @Lille3000 "Eldorado" ! ilévia renforce son offre métro. Profitez d’un dernier départ de Gare Lille Flandres à 1h30 dans toutes les directions. — ilévia Métro (@ilevia_metro) 2 mai 2019

Grande Parade : peut-on la voir si on en vient pas sur place ?

Comme pour chacune de ses éditions, Lille 3000 Eldorado lance sa nouvelle saison avec une Grande Parade dans le centre-ville. Elle devait avoir lieu samedi dernier mais a été reportée à cause de la météo. On vous dit tout sur cet événement qui aura lieu ce samedi 4 mai à partir de 19h30.La Grande Parade de Lille 3000 Eldorado va faire 800 mètres de long. Elle va démarrer son défilé près d'Euralille pour arriver au Champ de mars (via notamment la Grand' Place). Là, un feu d'artifice sera tiré vers 22h.Les animations commenceront dès le début d'après-midi place des Buisses (ateliers de maquillages, costumes, masques, couronnes de fleurs, le tout en musique avec les harmonies ou encore un flashmob…). Des concerts et des bals auont lieu le long du parcours : quai du Wault, Grand-Place et place du Théâtre.Un défilé aux couleurs du Mexique. Cinq chars, des danseurs, des harmonies... La parade fera la part belle à la musique et à la danse. Ambiance de fête garantie selon les organisateurs : "Un défilé inspiré par ses grandes fêtes, processions et coutumes : “El Dia de Los Muertos”, mariachis, bandas, masques et costumes de carnaval ; ses artistes et icônes telles Frida Kahlo ou la Catrina, ou encore inspiré par l’imagerie des Alebrijes et de la lucha libre !"L'organisation et l'ésthétique de cette parade a été confié à Art Point M. Elle rassemble des compagnies professionnelles (Ballet du Nord, Compagnie du Tire-Laine...), des harmonies locales mais aussi des danseurs amateurs qui ont répété spécialement pour ce défilé, comme le montre le reportage ci-dessous.Déjà lors des précédentes éditions (Fantastic, XXL...), la parade avait été un moment marquant de Lille 3000.Annulée la semaine dernière à cause de la pluie et du vent, la Grande parade ne se déroulera pas pour autant sous le grand soleil. Selon Météo France , il faut s'attendre à des rafales de vent sous les averses de 60 km/h. Et même des giboulées (grésil). Les températures seront de l’ordre de 2 à 7° pour les minimales, de 7 à 11° pour les maximales.Votre carte d'identité. Des contrôles seront mis en place, Plan Vigipirate oblige : "Compte tenu de la forte affluence de cet événement ainsi que des contrôles de sécurité éventuels, nous préconisons au public d’arriver en avance dans le centre-ville", explique Lille 3000.De même, il est recommandé de venir sans poussette et avec au plus un petit sac à dos.Evidemment, la voiture est fortement déconseillée ou alors il faudra se garer dans les parkings relais. Mieux vaut venir en transports en commun. Le métro (ligne 1 & 2) et les Tramway circuleront jusqu’à 1h30 (derniers départs de Gare Lille Flandres).Les rues du centre-villesituées dans le périmètre de la parade seront interdites à la circulation de samedi, 18h30 à dimanche, 2h du matin.Oui, la Grande Parade sera retransmise en direct et en intégralité sur notre site et notre page Facebook à partir de 19h30.Christine Bravo et Virginie Demange seront également en direct à partir de 20H15 samedi pour vous faire vivre ce moment festif et vous donnent également rendez-vous dimanche à 23H45 pour une émission spéciale !