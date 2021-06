Grève des agents Ilevia à Lille : les bus, les tramways et la ligne 2 du métro totalement à l’arrêt

Aucun bus, aucun tramway et aucun métro sur la ligne 2. Le réseau de transports en commun de la métropole lilloise est totalement paralysé depuis 6 heures ce vendredi 4 juin. En cause, une grève massive des salariés qui demandent une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail.

Le réseau est totalement à l’arrêt. En raison d’un mouvement de grève du personnel Ilévia, aucun tramway ni bus urbain ne circule sur le réseau ce vendredi 4 juin. La ligne 2 du métro ne circule pas non plus, seule la ligne 1 circule à une fréquence réduite.

⚠Mise à jour-Actuellement, sur le réseau:

👉Aucun tramway ni bus urbain ne circule

👉La ligne 2 du métro ne circule pas

👉Seule la ligne 1 du métro circule

👉Les lignes de bus du réseau périurbain circulent

Vous pouvez suivre l'info trafic sur le site: https://t.co/1Bby26nqNj https://t.co/4A0H5RcqSh — ilévia (@ilevia_actu) June 4, 2021

En cause, un appel de l’ensemble des syndicats à faire grève pour revendiquer une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail, s’inscrivant dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Selon la direction, un tiers des effectifs se sont déclarés géréistes.

Une grève pour demander une augmentation des salaires

"On nous a proposé 0,2 % d’augmentation de salaire dans le cadre des accords NAO, c’est trop peu", explique Ahmed Hamkache, secrétaire général adjoint du syndicat Force Ouvrière Ilévia. Tôt dans la matinée, plusieurs dépôts de bus ont par ailleus été totalement bloqués par les grévistes, comme à Sequedin ou à Wattrelos.

La mobilisation a surpris la compagnie de transports qui avait annoncé des perturbations sur le réseau tramway et bus, mais pas d’arrêt total. Dans un communiqué, Ilevia "demande la levée des blocages des dépôts afin de rétablir au plus vite la circulation des bus et tramways et permettre ainsi aux voyageurs de se déplacer".

Selon Lille Réseau, le retour à la normale n'est pas prévu dans la matinée.