Grève SNCF: Bertrand demande le remboursement “total” des abonnements TER

Cette grève "dégrade la qualité de service, y compris les jours officiellement annoncés comme sans grève", écrit M. Bertrand dans ce courrier daté du 18 avril révélé par La Voix du Nord ce lundi. "Je vous demande (...) d'annoncer dès maintenant le principe d'un remboursement total des abonnements par la SNCF pour l'ensemble des usagers de la région", ajoute le président (ex-LR) de la région."Je vous demande que cette indemnisation soit prise en charge par la SNCF, et en aucun cas par la région (...) en cas de grève, il vous appartient clairement d'indemniser l'ensemble des usagers (TER, Intercités ou TGV) à hauteur du préjudice qu'ils subissent, tous les jours depuis le démarrage du mouvement", poursuit-il."Les discussions avec les autorités organisatrices - donc les conseils régionaux - sont permanentes. La question se pose dans toutes les régions et les remboursements seront le fruit de ces discussions", a réagi un porte-parole de la SNCF auprès de l'AFP."Pour les Intercités et les TGV, les modalités de remboursement ont déjà été établies. Pour les TER, ça dépend de chacune des régions", a-t-il ajouté.Depuis début avril, les syndicats de cheminots CGT, Unsa, Sud Rail et CFDT sont en grève deux jours sur cinq pour protester contre la réforme de la SNCF, entraînant de fortes perturbations du trafic.