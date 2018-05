Grève SNCF : les cheminots manifestent à Lille pour mettre Matignon “sous pression”

Environ 250 cheminots réunis place de la République à #Lille, ce jeudi matin, avant une rencontre à la préfecture. Au menu: le retrait de la réforme de la SNCF, et la défense du fret ferroviaire régional. pic.twitter.com/AxAWAVtrqH — Arnaud Dufresne (@VdnAdufresne) May 3, 2018

Rassemblement en soutien aux cheminots mobilisés à #Lille contre la casse du service public. Le droit de grève est constitutionnel. La direction de la @SNCF n'est pas au dessus de la Constitution et ne doit pas chercher à entraver la mobilisation de manière illégale #sncfgreve pic.twitter.com/8qEhrOB6vd — Samy Olivier (@Samy_Olivier) May 3, 2018

Quid de la mobilisation ?

"On n'estmais on est", a déclaré David Rotolo (CGT) à Lille, où(selon la police et la CGT) se sont rassemblésavant de défiler dans le centre-ville.Après "" dans le fret, "il y a eu une chute de 33% en parts de marché et", a-t-il dit, prédisant un scénario identique dans le transport de passagers., plusieurs centaines de cheminots avaient commencé à se rassembler en début d'après-midi devant l'École militaire, à l'appel de leurs fédérations CGT, Unsa, SUD, CFDT, FO, qui seront"La mobilisation par la grève et dans les AG", a prévenu la CGT-Cheminots dans un tract, tandis que SNCF et gouvernement constatent unPourtant,contre 17,87% le 24 avril (précédente journée de grève en semaine), selon les chiffres de la direction. Les conducteurs et aiguilleurs,respectivement, sont cependant moins mobilisés qu'à cette date.La, à 53,1%. Même s'il y a "des hauts et des bas", la grève est "installée" et "", a commenté jeudi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.