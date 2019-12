Grève : le trafic très perturbé, plus de 100 km de bouchons autour de Lille

Pagaille sur les routes autour de la métropole lilloise. Pour faire simple, tous les axes sont saturés. 30 km de bouchons sur l'A25 (Erquinghem-Lys jusqu'à Sequedin) : le temps de parcours entre Dunkerque et Lille est rallongé d’1h15.12 km de bouchon sur l'A23 dans le sens Valenciennes-Lille (un poids lourd est en panne près d'Orchies).Sur l'A21, le trafic est saturé entre Lens et Dourges. La circulation est aussi difficile sur l'A27 (sens Belgique-France), l'A22, la voie rapide urbain N356 et sur la RN41.Des difficultés sont aussi à noter sur l’A16, au niveau de Marquise en direction de Calais.La grève se poursuit ce lundi dans les transports. La SNCF annonce 1 TER sur 10 et 25% des TGV.