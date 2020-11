Harcèlement homophobe sur internet : le secrétaire général LR de Lille, Louis Delemer, porte plainte

Louis Delemer, secrétaire général LR de Lille, a été victime d'un harcèlement homophobe sur Instagram et a décidé de porter plainte contre l'utilisateur, après un signalement rejeté par le réseau social.

Un outing forcé

Des gens de ma famille qui n'étaient pas au courant sont tombés sur ces photos. Louis Delemer, secrétaire général LR de Lille

Je vous redis mon soutien face aux actes ignobles dont vous êtes la cible. Ces comportements homophobes, qu’ils soient virtuels ou non, n’ont pas de place dans notre société. #StopHarcelement — Martine Aubry (@MartineAubry) November 4, 2020

C'était l'attaque de trop. Le secrétaire général des Républicains à Lille, Louis Delemer, a porté plainte pour harcèlement après des publications sur Instagram révélant son homosexualité, qu'il a aussi dénoncées sur Twitter, recevant un large soutien de la classe politique locale.Les publications, qu'il a découvertes ce week-end, le mettaient notamment en scène sur une couverture du magazine Têtu, assorties de commentaires grossiers. Après des signalements sur Instagram, le réseau social lui a répondu "qu'elles ne seraient pas supprimées car n'enfraignant pas les règles".Le secrétaire général LR de Lille a été victime "d'un outing forcé". Le outing est une pratique qui vise à dévoiler l'homosexualité d'une personne sans son consentement. "Des gens de ma famille qui n'étaient pas au courant sont tombés sur ces photos", a déploré ce responsable politique, jusque-là discret sur sa vie privée. Face à l'absence de réaction d'Instagram, il est passé à la contre-offensive sur son compte Twitter.Il a déposé plainte lundi pour "diffamation, harcèlement et injures publiques". Sa réaction a déclenché une vague de soutiens, notamment sur les réseaux sociaux, de responsables de tout l'éventail politique local "à l'exception de LFI", a-t-il affirmé. La maire de Lille, Martine Aubry, a également exprimé son soutien à Louis Delemer sur Twitter.Le compte Instagram concerné est depuis passé en privé et a supprimé les publications. Louis Delemer estime que ces attaques, qui font suite selon lui à d'autres épisodes de harcèlement sur internet depuis 2018, émanent de son "entourage politique"."C'est un cas emblématique de harcèlement sur les réseaux sociaux", a-t-il mis en avant, estimant que "quand il s'agit de faits graves, l'anonymat doit être levé" sur internet et que "les plateformes doivent prendre leurs responsabilités".