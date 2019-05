Le héros de la série Malcolm sera aux Geek Days de Lille les 18 et 19 mai

Geek Days PENSE PAS BÊTE GEEK DAYS LILLE] J-2 avant l'ouverture des GEEK DAYS, voici quelques infos pratiques pour une visite encore + réussie ➡️ Horaires du salon : 10h 19h (9h pour les PASS VIP et...

Quel programme ?

Infos pratiques Les Geek Days se déroulent le week-end du 18 et 19 mai, de 10 heures à 19 heures, au Grand Palais de Lille (1, boulevard des Cités Unies). La billetterie est accessible ici, plusieurs pass sont encore en vente. Vous pouvez également consulter la liste des personnalités invitées et le planning des dédicaces.

Il a incarné le héros de la série culte Malcolm dans plus de 150 épisodes : Frankie Muniz sera aux Geek Days 2019 , à Lille, ces samedi 18 et dimanche 19 mai. L'événement réunira les fans de cosplay, jeux vidéo et mangas au Grand palais tout le week-end. Au programme : immersion dans l'univers de vos fictions préférées, cours de japonais et des rencontres avec plusieurs stars.Deux acteurs seront présents : outre Frankie Muniz, Nicholas Brendon, alias Alexander Harris dans Buffy contre les Vampires, est également invité pour les deux jours. Rencontres, autographes, photoshoot... les fans pourront échanger avec eux moyennant un supplément.En plus de leur pass 1 ou 2 jours (au tarif respectif de 11 et 20 euros), ils devront payer la prestation de leur choix pour rencontrer les acteurs. Meet & Greet (30 minutes avec l'artiste), photoshoot ou autographe coûtent de 25 à 60 euros supplémentaires par rapport au billet d'entrée, en fonction notamment de la personnalité.Par exemple, une photo avec le héros de Malcolm coûte 35 euros et une rencontre avec l'acteur de Buffy contre les Vampires revient à 55 euros. Mais beaucoup d'autres rencontres et dédicaces sont en accès libre. Les visiteurs pourront notamment rencontrer les Youtubeur David Lafarge, Siphano, Skyyart ou Devovo sans payer de supplément.La nouveauté de cette édition 2019, c'est les cours de japonais, notamment avec le YouTubeur Julien Fontanier. A noter également le retour de Cahem, un jeu de rôle en réalité virtuelle entre cosplay et animation. Les visiteurs pourront incarner un aventurier combattant dans un donjon médiéval infesté de monstre, un détective coincé dans un manoir mystérieux... le tout sur un stand de plus de 200 m².Autre pièce à ne pas manquer : la Ford Anglia du père de Ron dans Harry Potter. Ni volante, ni vraiment invisible, elle sera quand même exposée aux Geek Days et même ouverte à ceux qui voudront s'immortaliser dedans le temps d'un selfie. Et dans la série des voitures célèbres, la De Lorean DMC-12 de Retour vers le futur sera aussi de la partie. "Faut voir grand dans la vie ! Quitte à voyager à travers le temps au volant d’une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule !", comme dirait le docteur Emmet Brown.Combats de sabre, immersion dans l'univers de Minecraft, concours avec la championne du monde de Just Dance... L'ensemble des animations est à retrouver sur le site des Geek Days