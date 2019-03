Un homme de 34 ans retrouvé mort dans un bois de Cysoing : ce que l'on sait sur l'affaire

Les faits

Cysoing : un homme de 34 ans retrouvé mort dans un bois

La victime

L'enquête

A Cysoing, ce lundi / © EQ

Ce samedi 9 mars, le corps d'un jeune homme est repéré par un promeneur dans le bois de la Tassonnière à Cysoing . Il prévient la gendarmerie. Au bord d'un chemin, entre les arbres, les enquêteurs découvrent que le corps porte des traces de coups de couteau.Une autopsie confirme lundi que "la mort a été causée par", explique le Parquet de Lille.La victime a été rapidement identifiée comme étant Cédric M., un habitant de Selon La Voix du Nord, il était agent d’entretien dans un établissement scolaire. Il est inconnu des services de police.Son décès a créé l'émoi dans cette ville de 5000 habitants : "Toutes nos pensées vont aux proches de la victime et plus particulièrement à sa maman.Félicitations aux forces de gendarmerie pour leur efficacité", écrit sur sa page Facebook l'équipe de la majorité municipale Dès dimanche, deux frères, habitants de Cysoing, ont été placés en garde à vue par les enquêteurs . Ils connaissaient la victime. "Le plus jeune a été remis en liberté. L’aîné a reconnu les faits", communique le Parquet de Lille.Lundi, un sac contenant un couteau et des vêtements ensanglantés a également été découvert dans une poubelle, sans qu'il soit possible pour l'heure d'établir formellement un lien avec l'affaire.Ce mardi, le suspect a été déféré devant un juge d'instruction. Il a été mis en examen par le juge d’instruction pourplacé en détention provisoire.Aucun élément n'a été communiqué pour l'instant. L'enquête se poursuit sous l'autorité du juge d'instruction.