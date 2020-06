L'hôpital Huriez du CHU de Lille parmi les 100 meilleurs du monde, selon Newsweek

Lille dans un classement international ! Au total, 125 cliniques, hôpitaux ou CHU de France répertoriés comme les meilleurs de l'hexagone se sont vus établir un score par l'hedomadaire américain Newsweek en partenariat avec un institut de statistique allemand, Statista. Vingt-un pays ont été choisis pour participer à ce "concours". "Les pays ont été principalement sélectionnés en fonction du niveau de vie, de l'espérance de vie, de la taille de la population, du nombre d'hôpitaux et de la disponibilité des données".

Mais chaque pays avec un nombre différent d'entités. Exemple, si 125 hôpitaux étaient répertoriés en France, 300 l'étaient pour les USA, 150 pour l'Allemagne, ou 25 pour la Suisse, tandis qu'Israël, le Danemark, la Norvège, la Finlande et Singapour étaient représentés avec 10 hôpitaux chacun. Est-ce à dire que les chances sont augmentées quand on a plus de candidats ? Non, car chaque établissement est passé au crible de l'examen statistique.

L'Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière à Paris est le premier français de ce classement mondial (12ème place). Le groupe hospitalier Pellegrin à Bordeaux est 32e. L'hôpital Huriez du CHU de Lille est au-delà de la 50ème place (non classé pécisément). Trois hôpitaux américains occupent les 3 premières places.

L'hôpital Huriez du @CHU_Lille figure dans le Top 100 des meilleurs hôpitaux du monde et arrive à la 3e place dans le classement français

👉 Une classification publiée par le magazine américain @Newsweek

Bravo aux équipes pour leur travail quotidien !👏

📲https://t.co/96ZVr9G65N pic.twitter.com/Jr6H76Msuv — CHU de Lille (@CHU_Lille) June 9, 2020

Des scores incomparables entre hôpitaux de différents pays...

Les hôpitaux devaient avoir une capacité d'au moins 100 lits d'hospitalisation. Chaque hôpital dans chaque pays est évalué par un score. Les scores ne sont comparables qu'entre les hôpitaux d'un même pays, car différentes sources d'expérience des patients et de KPI (indicateurs clés de performance) médicaux ont été examinés dans chaque pays.

Puisqu'il n'a pas été possible d'harmoniser ces données, les comparaisons entre pays des scores ne sont pas possibles (exemple: un score de 90 dans le pays A ne signifie pas nécessairement que cet hôpital est meilleur qu'un hôpital avec un score de 87 dans le pays B). C'est pourquoi "les hôpitaux spécialisés comme les hôpitaux du cœur ou du cancer diffèrent dans leur offre des hôpitaux généraux et sont donc affichés dans une liste distincte. Cette liste est classée par ordre alphabétique car les hôpitaux spécialisés ne sont pas comparables".

Comment réaliser un classement mondial alors ?

En plus des listes de pays, l'étude comprend une liste du Top 100 mondial. Cette liste comprend un classement des 50 meilleurs hôpitaux mondiaux, les rangs 51 à 100 sont classés par ordre alphabétique. Les 50 "meilleurs" hôpitaux ont été déterminés par le nombre de recommandations internationales reçues dans l'enquête et leur rang national. Les numéros 51 à 100 de la liste sont les suivants meilleurs hôpitaux de chaque pays. Ils sont triés par ordre alphabétique et non par rang parce que les données sont trop hétérogènes entre les pays pour permettre une comparaison entre pays.