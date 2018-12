“Il m'a mis un couteau sous la gorge” : une élève du lycée Montebello à Lille agressée lors d'un blocus

"Tu es sûre que tu veux m'en empêcher ?"

Elle fait partie de ces. Amel Guerraichi-Lamotte, en terminale au Lycée international Montebello, se mobilise depuis le premier jour des manifestations lycéennes , lundi 3 décembre.L'établissement est, seul moyen de se faire entendre selon eux. Seulement, ce mode d'action n'est pas du goût de tous, surtout chez les parents d'élèves. Et c'est par l'un d'entre eux qu'Amel s'est fait, au premier jour de la contestation."Il avait pris un couteau pour couper le scotch qu'on avait mis pour fermer la grille. Je me suis interposée pour qu'il arrête, et là il m'a mis le couteau sous la gorge en me demandant : «»", témoigne-t-elle.Des surveillants de l'établissement et d'autres élèves se sont rapidement interposés et ont éloigné l'individu. Depuis, Amel a reçu. Pas suffisant selon elle."Ca n'excuse pas son acte violent", assure-t-elle. La lycéenne iradès lundi, mais son agression ne l'a pas fait renoncer à manifester. Elle est de nouveau dans la rue ce vendredi."Contre ParcourSup, la sélection à la fac, la réforme du lycée..." : les revendications sont nombreuses et Amel ne compte pas abandonner tant qu'elle n'aura pas