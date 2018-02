Il n’y aura plus de Thalys entre Lille et Amsterdam dès 2019

Les trains qui relient Lille à Amsterdam sont insuffisamment remplis, estime l’entreprise dans un communiqué. Au départ de Lille, le taux d’occupation des trains est faible (25%) et le trafic est en baisse (-22% depuis 2015), annonce le service de presse de Thalys, insistant sur les « petits prix » de ce trajet.Les liaisons quotidiennes entre Lille et Bruxelles (plus de 15) sont, elles maintenues. « Elles permettront aux lillois et aux habitants des Hauts-de-France de rejoindre la Belgique pour profiter des 14 Thalys quotidiens entre Bruxelles et Amsterdam », ajoute le communiqué de presse transmis par l’entreprise.Un document néerlandais laissait déjà présager de cette décision.