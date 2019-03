Il n'y a plus assez de candidats à la prêtrise : le séminaire de Lille ferme ses portes

l'ne cache pas que la nouvelle annoncée ce lundi est symboliquement lourde de sens pour l'église catholique locale. A la rentrée prochaine, le séminaire n'accueillera plus de candidats à la prêtrise.Les 9 séminaristes actuellement formés à Lille iront à Issy-les-Moulineaux et Metz pour terminer leur formation. 9 pour 6 années de formation, un nombre insuffisant pour maintenir un lieu de formation dans le Nord. Il y a 6 mois, le séminaire de Lille avait pourtant déjà déménagé de la rue Hippolyte Lefebvre à(ouvert en 1931) au 61 rue Princesse dans le Vieux-Lille, un lieu beaucoup plus petit et au coeur de la ville.Leprécise dans un communiqué que la fermeture du séminaire lillois est peut-être provisoire : "L'équipe du séminaire a proposé une formation axée sur le projet missionnaire d'anoncer l'évangile dans le contexte d'une société de plus en plus séculariées : nous désirons que ce projet puisse trouver à se réaliser encore, dans d'autres conditions".Il faut rappeler que le séminaire de Lille accueille les futurs prêtres issus de 8 diocèses d'une grande partie nord de la France : Lille, Reims, Arras, Cambrai, Troyes, Châlons-en-Champagne, Soissons et Langres.Ils étaient encore une trentaine de séminaristes à Lille à la fin des années 2000. Lequi couvre une partie du département du Nord de Dunkerque à Lille) compte aujourd'hui moins de 150 prêtres encore en activité.