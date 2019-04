Ilévia répond aux critiques en changeant les horaires de plusieurs lignes de bus : voici les secteurs concernés

Ça va bouger ! A partir de lundi, des changements sont annoncés sur plusieurs lignes de bus de la métropole lilloise. Ilévia, l'opérateur de transport lillois, a annoncé ce vendredi dans un communiqué : "Ces évolutions s’inscrivent dans une démarche continue d’amélioration du service de transports en commun de la MEL et vise une meilleure adéquation entre l’offre et la demande, ainsi qu’une meilleure prise en compte de la congestion routière et des travaux d’aménagement urbain."Depuis la mise en place du nouveau plan de bus par Ilévia (ex-Transpole) fin janvier , on ne compte plus les pétitions, critiques de maires ou d'usagers. Temps de parcours plus longs, arrêts supprimés, fréquence insuffisante... Un collectif d'usagers avait même manifesté le 5 avril dernier devant le siège de la Métropole Européenne de Lille. Le nouveau plan de bus fait partie du contrat qui lie Keolis et la MEL. Le budget transports a été raboté de 10% et pratiquement tous les maires avaient voté cette réduction, sans mesurer que cela aurait des conséquences sur le service rendu.Voici les lignes concernées par ces changements. Toutes les infos sur le site d'Ilévia ligne 12 : Marcq Briqueterie <> Haubourdin Le Parc ;ligne 16 : Marcq Collège <> Gare Lille Flandres ;ligne 34 : Roubaix Eurotéléport <> Villeneuve d’Ascq Pont de Bois ;ligne 35 : Roubaix Eurotéléport <> Wattrelos Quartier Beaulieu <> Tourcoing Centre ;liane 1 : Wambrechies Petit Paradis <> Fâche Centre Commercial ;liane 4 : Halluin Gounod <> Hem Blanchisserie ;citadine de Lille.ligne 67 : Vendeville <> Porte de Douai ;ligne 76 : Quesnoy / Lompret <> Saint Philibert ;ligne 89 : Bondues <> Tourcoing.Ilévia va également mettre en place une nouvelle ligne, la Ligne 60 Express, de Leers à Villeneuve-d'Ascq.