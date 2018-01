Ils prétendaient détenir Alexis Duchêne en otage : la famille victime d'une tentative d'arnaque

Un acte cruel, alors que la famille d'Alexis Duchêne était dans l'angoisse. Jeudi 14 décembre. Alexis Duchêne, 18 ans, disparaît alors qu'il promène son chien le long de la Deûle. Lorsque le père d'Alexis et sa belle-mère décident d'organiser une battue pour le retrouver, ils reçoivent le sms d'un inconnu. "Il nous disait qu'il retenait Alexis en otage", explique Sabine, la belle-mère d'Alexis.



"Nous avons reçu plusieurs sms. Ils voulaient qu'on réunisse 5000 euros en Transcash (un système de virement par carte, ndlr). Si non, ils nous menaçaient d'envoyer la tête d'Alexis par la Poste", souffle-t-elle.





Intervention de la police

"Lors de la deuxième battue, on a reçu un nouveau sms, dans lequel il était noté que le choix du groupe s'était fait, qu'ils allaient le tuer et que ce serait de notre faute si on le retrouvait mort", poursuit Sabine. Elle et son mari, malgré leur détresse, sentent l'arnaque. Ils décident de prévenir la police.



Très vite, les policiers décident de monter un "flag". Le maître-chanteur a en effet donné un lieu de rendez-vous au couple afin de récupérer l'argent. "Les policiers m'ont dit de répéter tout ce qu'ils me disaient. J'ai fait semblant d'avoir réuni 2000 euros." Mais l'escroc ne vient pas au lieu du rendez-vous.



Finalement, "les policiers m'ont dit qu'il s'agissait d'un Tunisien qui vivait à Paris". Quelques jours plus tard, le corps d'Alexis était retrouvé dans la Deûle. L'autopsie confirmait la mort par noyade, sans l'intervention d'un tiers. Les obsèques auront lieu samedi matin, à Haubourdin.