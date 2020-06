EN IMAGES. 30 photos et tableaux de la Grand Place de Lille qui montrent son évolution du 17e siècle à nos jours

La place la plus connue de Lille – sous le nom de place du Général de Gaulle – n'a pas tellement changé...

La Grand Place en 1918 et en 2019.

À quoi ressemblait la Grand Place de Lille il y a 10 ans, 50 ans, 100 ans ou 200 ans, bien avant qu'elle ne prenne le nom de place du Général de Gaulle ?

À travers les tableaux de Louis Joseph Watteau (1731-1798), les photographies d'Alphonse Le Blondel (1814-1875), les archives du début du 19e siècle ou les cartes postales vintage, on peut se faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler la place la plus célèbre de la ville...

Début du 17e siècle

© MUSEE DE L'HOSPICE COMTESSE

Ce tableau, d'auteur et de date inconnues, semble être la plus ancienne représentation que l'on ait de la Grand Place, ou en tout cas d'une partie d'elle, au début du 17e siècle. On y voit l'emplacement actuel de la Vieile bourse.

1789

"La procession de Lille» de 1789, sur la grand place", par François Watteau. • © WIKIMEDIA COMMONS

Ce tableau du peintre nordiste François Louis Joseph Watteau a été peint en 1801, mais représente la Grand Place telle qu'elle était en 1792, lors d'une procession.

1792 (mais pas tout à fait)

"Lille a bien mérité de la patrie", de François Watteau

Il s'agit d'un autre tableau de François Watteau, mais celui-ci se veut plus fictif : après le siège de Lille par les troupes du Saint-Empire, en 1792, qui ont fini par se replier, la Convention nationale décrète que "Lille et ses habitants ont bien mérité de la patrie" (d'où le titre de l'œuvre)

Un projet de colonne est ébauché dès le début du 19e siècle, et près de 50 ans avant que la colonne de la Déesse ne soit érigée pour célébrer cette victoire, plusieurs artistes y vont de leur proposition : ce tableau, qui représente la Grand Place en ruines, en est une.

Entre 1842 et 1848

Le tout premier daguerréotype réalisé à Lille. • © GALLICA / BNF

Ce daguerréotype d'Alphonse Le Blondel est le tout premier réalisé à Lille, et montre l'angle où se trouve la Vieille bourse.

1853

Photographie de la Procession de la Fête-Dieu par Alphonse Le Blondel. • © GALLICA / BNF

Ce n'est plus un daguerréotype, mais une vraie photographie que réalise cette fois Alphonse Le Blondel, lors de la procession de la Fête-Dieu.

Pour la première fois, la colonne de la Déesse, érigée en 1845 en souvenir du siège tenu face au Saint-Empire, apparaît

Autour de 1870

La Grand Place en 1870, photographie d'Alphonse Le Blondel. • © GALLICA / BNF

Photographie de la Grand Place de Lille en 1870. • © GALLICA / BNF

Autour de 1880

Photo de la Colonne de la déesse et de la Vieille bourse, en 1880. • © GALLICA / BNF

Début du 19e siècle

Des travaux sur la Grand Place, dans le premier quart du 19e siècle. • © MUSÉE DE L'HOSPICE COMTESSE

On ignore à quelle date a été prise cette photo. Selon le Musée de l'Hospice Comtesse, elle daterait du premier quart du 19e siècle, sans que l'on sache si elle est antérieure ou postérieure à la Grande Guerre.

1910

Photographie de la Colonne de la déesse en 1910. • © GALLICA / BNF

1914

La Grand Place photographiée en août 1914. • © GALLICA / BNF

Une carte postale de la Grand Place. • © E.C

Sur la seconde carte postale, on distingue bien le tramway qui circulait autrefois (et jusqu'à il y a quelques décennies) sur la Grand Place.

1916 - 1917

Une parade allemande sur la Grand Place. • © GALLICA / BNF

Photographie de la propagande allemande, pendant la Première Guerre mondiale. • © GALLICA / BNF

Après un bombardement intense (qui détruit une grande partie du quartier de la gare), Lille est occupée par les Allemands à partir d'octobre 1914. L'occupation est particulièrement éprouvante pour les Lillois.

1918

La Grand Place à la libération de Lille, en 1918. • © GALLICA / BNF

La Grand Place à la libération de Lille, en 1918. • © GALLICA / BNF

La Grand Place à la libération de Lille, en 1918. • © GALLICA / BNF

Ce sont les Britanniques qui libèrent Lille, le 17 octobre 1918, sans résistance de la part des Allemands. Les troupes du général William Birdwood sont accueillies par une foule en liesse et l'officier recevra quelques jours plus tard le titre de citoyen d'honneur de la ville.

1919

Photographie de la Grand Place par l'agence Rol. • © GALLICA / BNF

1948

Carte postale de 1948. • © DELCAMPE

En septembre 1944, la Grand Place prend officiellement le nom de place du Général de Gaulle, le libérateur de la France étant né à quelques rues de là.

On notera qu'avec l'essor des voitures, celles-ci empiètent de plus en plus sur la place...

1951

Carte postale de 1951.

1956

Une carte postale de 1956, de l'éditeur de cartes Pierre Laurent. • © CPARAMA / RIGOUARD

1957

© CREATIVE COMMONS

Autour de 1960

Une carte postale des années 60. • © DELCAMPE

Une carte postale des années 70. • © LILLEMAVILLE / FACEBOOK

Voilà enfin la place du Général de Gaulle en couleurs, telle qu'elle apparaissait sur les cartes postales de l'époque. Et les voitures sont toujours plus nombreuses.

Autour de 1970

Une carte postale des années 70. • © DR

1995

Une photo de la Grand Place en 1995. • © THOMAS COEX

Cette photo prise un peu plus en hauteur en 1995 montre enfin la fontaine que l'on connaît, et qui a été installée en 1990. Entre temps, un parking a également été construit en-dessous de la place.

2003

Une photographie de la Grand Place en 2003. • © SEBASTIEN JARRY / MAXPPP

Une autre photo prise en mai 2003, peu avant l'été caniculaire.

2014

La Grand Place photographiée en 2014. • © PHILIPPE HUGUEN / AFP

2020

La Grand Place photographiée au printemps 2020, en plein confinement. • © MATHIEU RAPPEZ / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

C'est une autre photo dont on se souviendra : Lille au printemps 2020, quelques semaines après la mise en place du confinement, pour enrayer la propagation du Covid-19. Depuis, la Grand Place s'est peu à peu repeuplée.

Bonus

Un "marchand de frites" en 1951.

On ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette carte postale montrant l'ancêtre de nos baraques à frites, en 1951, sur un coin de la Grand Place (déjà rebaptisée à l'époque Place du Général de Gaulle).