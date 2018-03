Incendie du parking d'Euralille : un jeune de 17 ans placé en garde à vue

Le parking d'Euralille évacué après un impressionnant incendie de caddies

Un adolescent en garde à vue

Un adolescent en garde à vue

Vers 18h, les sapeurs-pompiers sont appelés en urgence pour une épaisse fumée qui a envahi le deuxième sous-sol, puis le premier, jusqu'à atteindre l'extérieur du bâtiment. L'opération permet de déterminer rapidement qu'un incendie s'est déclaré dans le parking. La police ouvre une enquête et saisit les images de la vidéosurveillance pour les analyser.

Mardi, des policiers identifient un suspect sur la vidéo. Il s'agit d'un jeune homme rapidement interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, l'adolescent a expliqué s'être effectivement rendu dans le parking avec deux amis. Les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités de chacun.