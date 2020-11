Inondation en cours devant le Zénith de Lille, le boulevard Dubuisson coupé à la circulation

Une inondation coupe le boulevard Dubuisson dans les deux sens devant le Zénith de Lille. En cause, une casse de canalisation sur le terre plein central au croisement de l'avenue du président Hoover et du boulevard Dubuisson.

Le boulevard Dubuisson coupé à la circulation

Depuis 9 heures ce matin, une inondation est en cours devant le Zénith de Lille, au pied de la cité administrative. La quantité d’eau importante s’est notamment déversée sur le boulevard Emile Dubuisson, rendant l’accès impraticable.En cause, la casse d'une canalisation située sur le terre plein central du boulevard. Il n'y aurait désormais plus d'impact sur l'eau distribuée aux particuliers du secteur, alors que certains foyers ont vu leur eau coupée pendant une trentaine de minutes dans la matinée.Le boulevard Emile Dubuisson est coupé à la circulation dans les deux sens, depuis le croisement avec la rue Paul Duez jusqu’au croisement avec la rue Georges Lefebvre.Les pompiers sont mobilisés pour sécuriser le site aux côtés des équipes d’ILEO (service de distribution d'eau de la métropole lilloise), d’Enedis et du Zénith de Lille.Le Zénith de Lille a été réquisitionné pour devenir un centre géant de dépistage à la Covid-19 depuis la mi-octobre. Des tests PCR y sont réalisés 7 jours sur 7.